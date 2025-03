Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Feuerwehreinsatz - Müllsack verursacht in Gaststätte Brand einer Mülltonne

Freiburg (ots)

Der Feuerwehr wurde am Samstag, 15.03.2025, gegen 01.35 Uhr, ein Brand in einer Gaststätte in der Schopfheimer Straße gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich die Besucher der Gaststätte bereits im Freien. Der Gastraum war verraucht. Ursache des Brandes war wohl ein in der Mülltonne zuvor entsorgter Müllsack in welchem sich mutmaßlich noch nicht erloschene Zigarettenkippen befanden. Der Brand konnte vom Betreiber der Gaststätte selbst gelöscht werden. Die Feuerwehr verbrachte die Mülltonne vom Keller der Gaststätte ins Freie und löschte diese vollends ab. Die Mülltonne wurde durch den Brand komplett zerstört. Es ein niemand verletzt worden. Auch sei kein Gebäudeschaden entstanden.

