POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Reihenhaus - Täter von Bewohner gestört - Zeugensuche

Freiburg (ots) - Am Freitag, 14.03.2025, kurz nach 15.00 Uhr, kollidierte eine 74-jährige Pkw-Fahrerin mit einem in einer Bushaltestelle haltenden Linienbus. Notgedrungen fuhr sie mit dem Pkw ihrer Bekannten, welche sich kurz zuvor an der Hand verletzte. Nach eigenen Angaben geriet die 74-Jährige in der Königsberger Straße in eine Stresssituation, da sie den Pkw ...

