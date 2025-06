Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Nach Parkplatzunfall geflüchtet

Wittmund - Nach Unfall geflüchtet

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Ein Unfallverursacher ist am Donnerstag in Wittmund geflüchtet. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß der Unbekannte auf einem Supermarktparkplatz in der Harpertshausener Straße, zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr, gegen einen blauen Mercedes-Benz. Der Mercedes wurde durch den Zusammenstoß im vorderen Bereich beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wittmund unter 04462 9110 entgegen.

In Wittmund hat am Sonntag ein Autofahrer einen Unfall verursacht. Der derzeit unbekannte Fahrer stieß zwischen 10.15 Uhr und 11.55 Uhr auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Auricher Straße gegen einen Land Rover. Der Geländewagen wurde durch den Zusammenstoß an der Heckschürze beschädigt. Ohne eine Schadensregulierung zu veranlassen, flüchtete der Verursacher. Unter der Telefonnummer 04462 9110 nimmt die Polizei sachdienliche Hinweise entgegen.

