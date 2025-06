Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Diebstahl eines Mofas

Westerholt - Auto auf Parkplatz beschädigt

Wittmund - Unfallflucht

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Diebstahl eines Mofas

In der Nacht zu Dienstag wurde in Wittmund ein Mofa gestohlen. Unbekannte entwendeten aus einer Garage in der Straße Brink ein schwarzes Mofa der Marke Tomos. Zeugen, die zwischen 2 Uhr und 10 Uhr Auffälligkeiten beobachtet haben, melden sich bitte unter 04462 9110 bei der Polizei Wittmund.

Verkehrsgeschehen

Westerholt - Auto auf Parkplatz beschädigt

In Westerholt wurde am Freitag ein Auto beschädigt. Auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Auricher Straße stieß ein derzeit unbekannter Autofahrer gegen die Fahrertür eines grauen Mercedes-Benz. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte im Anschluss. Der Zusammenstoß ereignete sich zwischen 13 und 14 Uhr. Die Polizei Hage nimmt unter 04931 973980 Hinweise entgegen.

Wittmund - Unfallflucht

Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht in Wittmund Zeugen. Am Dienstag fuhr eine derzeit unbekannte Autofahrerin gegen 16.10 Uhr auf dem Dohuser Weg in Richtung der Bundesstraße 210. Auf Höhe der Hausnummer 28 geriet die Frau in den Gegenverkehr und touchierte den Außenspiegel eines entgegenkommenden Ford-Fahrers. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte die Autofahrerin ihre Fahrt in Richtung Bundesstraße fort. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich um einen grauen Skoda gehandelt haben. Die Polizei Wittmund nimmt unter 04462 9110 sachdienliche Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell