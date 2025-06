Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Ihlow - Autofahrer kam von Fahrbahn ab

Ein Autofahrer ist am Dienstagabend in Ihlow von der Fahrbahn abgekommen. Gegen 21.50 Uhr wurde der Leitstelle ein verunfallter Volvo in einem Graben an der L 1 gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen war der 38-jährige Fahrer des Volvo in Höhe Riepsterhammrich alleinbeteiligt von der L 1 abgekommen und seitlich mit einem Baum kollidiert. Der Fahrer musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er wurde vermutlich schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Offenbar stand er unter Alkoholeinfluss. An dem Volvo entstand Totalschaden. Der Wagen musste abgeschleppt werden.

Aurich - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Mittwoch auf einem Parkplatz in Aurich. Zwischen 7.45 Uhr und 8.20 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer vor einer Augenarztpraxis an der Esenser Straße einen grauschwarzen Smart Forfour. Der Verursacher flüchtete unerlaubt. An dem Smart wurde weißer Lackabrieb festgestellt, der offenbar vom Fahrzeug des Verursachers stammt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Norden - Kind angefahren

In Norden kam es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einem Kind. Nach ersten Erkenntnissen wollte gegen 14.45 Uhr eine Autofahrerin von der Straße Am Markt auf den Parkplatz Alte Post einbiegen. Sie übersah hierbei offenbar einen etwa siebenjährigen Jungen auf einem Fahrrad und stieß mit ihm zusammen. Der Junge stürzte und wurde vermutlich leicht verletzt. Die Autofahrerin setzte ihre Fahrt anschließend einfach fort, ohne sich um das Kind zu kümmern. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und eilte dem Jungen zur Hilfe. Leider sind die Personalien des verletzten Kindes nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

