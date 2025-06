Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Norden - Diebstahl auf Baustelle

Auf einer Baustelle in der Bahnhofstraße in Norden kam es zu einem Diebstahl. Unbekannte betraten zwischen Montag, 8 Uhr, und Dienstag, 8.20 Uhr, unbefugt einen Baucontainer und entwendeten eine Baumaschine. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04931 9210.

Norden - Einbruch in Schule

Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag in eine Schule in Norden eingebrochen. Die Täter verschafften sich zwischen Montag, 23 Uhr, und Dienstag, 10.15 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Schulgebäude in der Osterstraße und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 04931 9210 um Hinweise.

Aurich - Einbruch in Wohnhaus

In einem Wohnhaus in Aurich-Haxtum kam es zu einem Einbruch. Zwischen Montag, 12.45 Uhr, und Dienstag, 11 Uhr, stiegen Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Grünen Weg ein und durchwühlten diverse Schränke. Es wurden unter anderem Wertsachen gestohlen. Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04941 606215 zu melden.

Aurich - Schulgebäude mit Farbe beschmiert

Unbekannte haben am Wochenende das Gebäude der Grundschule in Wallinghausen mit Farbe beschmiert. Beschädigt wurden dabei das Dach und mehrere Fenster. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Freitag, 17 Uhr, bis Dienstag, 6.30 Uhr. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sich unter 04941 606215 zu melden.

Großefehn - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

In Großefehn kam es zu Farbschmierereien. Auf dem Moorweg I in Fiebing wurde auf Höhe einer Windkraftanlage die asphaltierte Fahrbahndecke mit verfassungsfeindlichen Symbolen und Schriftzügen besprüht. Es entstand Sachschaden. Der Tatzeitraum kann leider nicht genau eingegrenzt werden. Die Polizei bittet um Hinweise auf die Verursacher unter 04944 914050.

