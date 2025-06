Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norderney - Zeugen gesucht

Krummhörn - Feuer zerstört Baustellentoilette

Aurich - Drei Verletzte bei Unfall

Großefehn - Unfallzeugen gesucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norderney - Zeugen gesucht

Auf Norderney kam es in der Nacht zu Samstag zu einem Raub. Nach derzeitigem Erkenntnisstand griff ein bislang Unbekannter zwischen 0.30 Uhr und 1.30 Uhr im Bereich des Minigolfplatzes, Am Januskopf, einen 29-Jährigen unvermittelt an. Das mutmaßliche Opfer verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Als der 29-Jährige wieder zu sich kam, stellte er fest, dass sein schwarzes Pedelec und einige Wertsachen fehlten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter 04932 92980.

Krummhörn - Feuer zerstört Baustellentoilette

In der Manningastraße in Pewsum ist am Montag gegen 16.40 Uhr eine Baustellentoilette in Brand geraten. Die mobile Toilette wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Darüber hinaus wurden mehrere Holzpaletten, eine Dachverkleidung und zwei Leuchten beschädigt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Drei Verletzte bei Unfall

Bei einem Verkehrsunfall in Aurich sind in der Nacht zu Dienstag drei Personen verletzt worden. Gegen 3 Uhr fuhr ein 19-jähriger VW-Fahrer auf der Hasselburger Straße und wollte nach links auf die Julianenburger Straße abbiegen. Hierbei stieß er mit einem von links kommenden 18-jährigen Skoda-Fahrer zusammen. Der Skoda versuchte offenbar noch auszuweichen und kollidierte dann mit einem Verteilerkasten. Der 18-Jährige und sein Beifahrer sowie der 19-jährige VW-Fahrer wurden leicht verletzt. An beiden Autos entstand Totalschaden. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Großefehn - Unfallzeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen in Großefehn ereignet hat. Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr gegen 6.40 Uhr auf dem Lärchenweg und bog nach rechts auf den Mittelweg ein. Hierbei geriet er offenbar zu weit nach links. Ein entgegenkommender 28-jähriger Radfahrer auf dem Mittelweg musste dem silbernen Pkw ausweichen und stürzte. Der Radfahrer wurde leicht verletzt. Der Autofahrer kümmerte sich nicht um den Verletzten und setzte seine Fahrt in Richtung Kanalstraße Süd fort. Hinweise auf den Fahrer des silbernen Pkw nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell