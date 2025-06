Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 08.06.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Taschendiebstahl

Der Geschädigten wird die Geldbörse aus der Handtasche entwendet. Die unbekannten Täter schlugen am Samstagabend, gegen 19:00 Uhr, vor einem Parkscheinautomaten im Carolinenhof in Aurich zu. Die Geschädigte steckte die Geldbörse beim Bezahlen in ein offenes Fach der Handtasche. Kurze Zeit später bemerkte sie das Fehlen der Geldbörse. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, sich unter 04941 606215 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Alkoholisiert am Steuer

Der alkoholisierte Beschuldigte befährt am Samstagabend, gegen 19:40 Uhr, die Straße Engerhafer Loog in Südbrookmerland. Durch eine Polizeistreife wurde der Fahrer eines Audis kontrolliert. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der 23-jährige Fahrer eine AAK von 1,8 Promille aufwies sowie keine gültige Fahrerlaubnis besaß.

Südbrookmerland - Radfahrerin leicht verletzt

Eine 67-jährige Radfahrerin wird am Samstagmittag, gegen 13:00 Uhr, von einer Autofahrerin angefahren und verletzt sich hierbei leicht. Auf der Auricher Straße in Südbrookmerland übersah die 35-jährige Autofahrerin beim Verlassen eines Parkplatzes die Fahrradfahrerin. Hierbei kam diese zu Sturz und musste leicht verletzt mittels Rettungswagen in das hiesige Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Krummhörn - Einbruch in Gartenhütte

In der Nacht von Freitag auf Samstag bricht der unbekannte Täter in eine Gartenhütte ein und entwendet ein Pedelec. Der Einbruch erfolgte in der Eggerik-Beninga-Straße in der Krummhörn. Das entwendete Pedelec der Marke Centurion hatte einen Wert von ca. 3500,00 Euro. Der Kriminal- und Ermittlungsdienst hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, sich unter 04931 9210 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Wirdum - Verfolgungsfahrt

Am Samstagabend, gegen 20:30 Uhr, entzieht sich ein Autofahrer einer Polizeikontrolle. Die Polizeistreife wollte in Wirdum einen schwarzen Audi A 4 kontrollieren. Der männliche Autofahrer entzog sich der Kontrolle und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Loppersum. Während der Fahrt überholte er mehrere Verkehrsteilnehmer, wodurch es zu Gefährdungen kam. Der geflüchtete Audi-Fahrer konnte nicht kontrolliert werden. Die Ermittlungen zum Fahrer und dem genauen Sachverhalt dauern an. Gegen den Fahrzeugführer werden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Norden unter 04931 9210 zu melden.

Hage - Unter Drogeneinfluss am Steuer

Ein 32-jähriger Autofahrer befährt den Breiten Weg in Hage, obwohl dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Am Samstagmittag kontrollierten Polizeibeamte den Fahrer eines BMW. Dabei stellten sie Hinweise fest, die den Eindruck erweckten, dass der, aus Hannover stammende Fahrer, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Dem Autofahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Verkehrsgeschehen

