Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250402 - 0350 Frankfurt-Innenstadt: Hehler festgenommen

Frankfurt (ots)

(bo) Polizeibeamte nahmen gestern Abend (1. April 2025) einen Hehler in einem Hinterhof der Kurt-Schumacher-Straße fest.

Nach ersten Ermittlungen beobachteten Polizeibeamte gegen 21:20 Uhr, wie der 20-Jährige vermutlich entwendete Bekleidungsgegenstände, an welchen sich sogar noch das Preisschild befand, an eine andere männliche Person in einem Hinterhof verkaufte. Das Streifenteam nahm dem überraschten Mann umgehend fest.

Da der 20-jährige Mann keinen festen Wohnsitz hat, wurde er in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell