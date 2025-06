Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 07.06.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Zeugen zu Fahrraddiebstählen gesucht Von Donnerstag bis Freitag kam es zu zwei Fahrraddiebstählen in der Innenstadt. Von Donnerstagabend auf Freitagmorgen wurde in der Wallstraße ein verschlossenes, schwarzes E-Bike entwendet und am Freitag, zwischen Nachmittag Abend, ein unverschlossenes, beigefarbenes Fahrrad in der Tannenbergstraße. In beiden Fällen entkam die Täterschaft unerkannt. Die Polizei bittet Zeugen, ihre Beobachtungen unter 04941-606215 mitzuteilen.

Aurich - Täter durchwühlten Pkw

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in der Jahnstraße ein vermutlich unverschlossener Pkw von unbekannten durchwühlt, der in einer Grundstückszufahrt stand. Die Täter erbeuteten einen Fahrzeugschein und entkamen unerkannt. Wer verdächtige Personen in dem Zeitraum beobachtet hat, möchte sich bitte bei der Polizei Aurich, 04941-606215, melden.

Großefehn - Schwarzfahrer bedrohte Busfahrer

Ein 33-jähriger Fahrgast aus Aurich bedrohte am Freitag, gegen 10:00 Uhr, auf der Fahrt von Leer nach Aurich den Fahrer eines Linienbusses. Der Busfahrer verständigte die Polizei, welche den Mann aus dem Bus geleitete. Bei der Kontrolle der Person stellte sich heraus, dass er zudem keinen gültigen Fahrschein hatte. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Am Freitag, zwischen 11:00 und 12:00 Uhr, wurde ein geparkter, grauer VW Touran an der vorderen, rechten Fahrzeugecke beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Als Unfallörtlichkeit kommen der Schotterparkplatz am Lüchtenburger Weg oder der Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Popenser Straße in Frage. Die Polizei Aurich nimmt Hinweise unter 04941-606215 entgegen.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Sicherheitsdienst angegriffen

Am Freitagabend, gegen 21 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in Norden zu einer Körperverletzung. In dem dortigen Einkaufszentrum "Norder Tor" wollte ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes von seinem Hausrecht Gebrauch machen und bat einen Kunden, das Einkaufszentrum zu verlassen. Der Kunde, ein 30 Jahre alter Mann aus Norden, schlug daraufhin dem 43-jährigen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes mit der Faust ins Gesicht. Dieser erlitt dadurch Schmerzen. Gegen den Norder wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

- keine presserelevanten Ereignisse -

Landkreis Wittmund

- keine presserelevanten Ereignisse -

