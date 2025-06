Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Nach Autobrand: Zeugen gesucht

Nach einem Autobrand in Esens sucht die Polizei Zeugen. Wie bereits berichtet, geriet in der Nacht zu Sonntag, gegen 2 Uhr, im Wolder Weg 47 aus noch ungeklärter Ursache ein Pkw in Brand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand sollen sich gegen 1.30 Uhr noch zwei männliche Jugendliche mit ihren E-Scootern an der nahegelegenen Bushaltestelle aufgehalten haben. Der größere der beiden hatte gelockte, kürzere Haare. Die Jugendlichen haben möglicherweise etwas beobachtet. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Wittmund unter 04462 9110 zu melden.

Esens - Einbruch in Wohnhaus

Am Mittwoch kam es in Esens zu einem Einbruch. Zwischen 10.30 Uhr und 16 Uhr stiegen Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Junker-Balthasar-Straße ein und entwendeten Wertsachen. Die Polizei bittet Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Personen beobachtet haben, unter 04971 926500 um Hinweise.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - E-Scooter-Fahrer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Wittmund ist am Dienstag ein E-Scooter-Fahrer verletzt worden. Gegen 11.30 Uhr wollte eine 28 Jahre alte VW-Fahrerin von der Straße Neufunnixsiel nach links auf die Bundesstraße 461 einbiegen. Hierbei übersah sie offenbar einen von rechts kommenden 47-Jährigen auf einem E-Scooter. Es kam zum Unfall und der Mann stürzte. Er wurde leicht verletzt.

