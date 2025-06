Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Auto beschädigt

Wiesmoor - Nach Unfall geflüchtet

Landkreis Aurich (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Auto beschädigt

Im Neuen Weg in Norden wurde ein Auto beschädigt. Bislang Unbekannte schlugen zwischen Dienstag, 22.30 Uhr, und Mittwoch, 14.45 Uhr, die Scheibe auf der Beifahrerseite eines Renault Clio ein. Der Wagen stand zur Tatzeit auf einem Parkplatz hinter dem Gesundheitsamt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Nach Unfall geflüchtet

Die Polizei Wiesmoor sucht nach einer Unfallflucht am Mittwoch Zeugen. Ein derzeit unbekannter Autofahrer stieß vor einer Praxis in der Straße Mohnblumenweg zwischen 10.10 Uhr und 11.10 Uhr gegen einen schwarzen Volvo und beschädigte den Wagen im vorderen Bereich. Im Anschluss des Zusammenstoßes entfernte sich der Unbekannte unerlaubt. Die Polizei sucht unter 04944 914050 Zeugen, insbesondere den Fahrer oder die Fahrerin eines dunkelblauen Mercedes, der zum Unfallzeitpunkt in der Nähe geparkt war.

