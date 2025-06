Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Ihlow - Geldbörse beim Einkaufen gestohlen

Eine 56 Jahre alte Frau ist am Donnerstag in Ihlow Opfer eines Diebstahls geworden. Sie hielt sich gegen 12.45 Uhr in einem Discounter im 2. Kompanieweg auf, als Unbekannte ihr unbemerkt in die Jackentasche griffen und ihre Geldbörse entwendeten. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 04941 606215 zu melden.

Krummhörn - Versuchter Einbruch in Sonderpostenmarkt

Unbekannte haben versucht, in einen Sonderpostenmarkt in Pewsum einzubrechen. Die Täter wollten sich nach ersten Erkenntnissen über rückwärtige Türen und Fenster Zutritt zum Markt an der Raiffeisenstraße verschaffen. Sie scheiterten jedoch. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Dienstag, 19.30 Uhr, bis Mittwoch, 12.30 Uhr. In der Nacht zu Donnerstag kam es offenbar zu einem erneuten Versuch. Hinweise auf verdächtige Personen in dem Bereich nimmt die Polizei unter 04923 805710 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Krummhörn - Berauscht und ohne Fahrerlaubnis

Einen Autofahrer hat die Polizei am Donnerstag auf der Schoonorther Straße in der Gemeinde Krummhörn angehalten und kontrolliert. Die Beamten stellten fest, dass der 39-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem stand er offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt. Eine Blutprobe wurde dem Fahrer entnommen. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Aurich - Vorfahrt missachtet

Zwei Autofahrer sind am Donnerstag in Aurich zusammengestoßen. Gegen 8.15 Uhr fuhr ein 45 Jahre alter Dacia-Fahrer auf dem Eheweg und wollte nach links auf die Bundesstraße in Richtung stadteinwärts fahren. Er missachtete dabei die Vorfahrt eines 70-jährigen Volvo-Fahrers und stieß mit ihm zusammen. Beide Autofahrer wurden leicht verletzt, der 70-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 7.000 Euro.

Norden - Unfallflucht

Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstag im Dörper Weg in Norden ein anderes Fahrzeug beschädigt und ist geflüchtet. Zwischen 11 Uhr und 12.15 Uhr touchierte der Unbekannte vermutlich mit seiner Fahrzeugtür einen geparkten roten BMW 120d. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 1.000 Euro. Ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04931 9210.

