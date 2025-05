LPI-SLF: erneuter Unfall Einmündung Admira-Center

L1152/ Schauberg-Judenbach (ots) - Am Freitagvormittag wurde eine 19-Jährige bei einem Motorradunfall im Landkreis Sonneberg verletzt. Die junge Frau fuhr mit ihrem Motorrad die Landesstraße 1152 von Schauberg kommend in Richtung Judenbach entlang. In einer Linkskurve rutschte die Zweiradfahrerin weg und stürzte. Dadurch wurde sie schwerverletzt und mit einem Rettungswagen ins nahegelegene Krankenhaus gebracht. Ein ...

mehr