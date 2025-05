Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: schwerer Verkehrsunfall auf der L 1077

Steinbrücken (ots)

Am Freitag, den 30.05.2025, ereignete sich um 17:20 Uhr zwischen Moderwitz und Lindaer Kreuz nach dem Abzweig Steinbrücken ein schwerer Verkehrsunfall. Zwei Radfahrer wurden von einem Pkw überholt und der nachfolgende Verkehr erkannte das Überholmanöver zu spät. Der Pkw Skoda des 24jährigen Fahrers kollidierte mit dem Rad des 46jährigen Radfahrers, welcher lebensbedrohliche Verletzungen erlitt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht wurde. Für die Unfallaufnahme musste die Landstraße ca. 4 Stunden gesperrt werden. Ein Unfallgutachter wurde hinzugezogen und die Ermittlungen dauern an.

