LPI-SLF: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Saalburg-Ebersdorf (ots) - Am Donnerstag, gegen 21.45 Uhr, meldete ein Zeuge eine vermutliche Trunkenheitsfahrt in Saalburg-Ebersdorf. Durch Beamte der PI Saale-Orla wurde das benannte Fahrzeug festgestellt und mit dem 39-jährigen Fahrer ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von mehr als 2,9 Promille. Im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war der Mann ebenfalls nicht. Es erfolgte die Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus.

