LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt

Großkochberg (ots) - Am Mittwoch, gegen 10.10 Uhr, befuhr die 82-jährige Fahrerin eines PKW die Landstraße aus Richtung Clöswitz kommend in Fahrtrichtung Großkochberg. Am Eingang einer Rechtskurve kam sie auf regennasser Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Brückenschutzgeländer. Die Frau zog sich schwere Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. ...

