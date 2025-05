Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bad Lobenstein (ots)

Am zurückliegenden Donnerstag, dem 22.05.2025, kam es im Bereich der Regelschule in Bad Lobenstein (Am Sportplatz) zu einer Verkehrsunfallflucht, sodass nun Zeugen gesucht werden. Zwischen 08.00 Uhr bis gegen 14.00 Uhr parkte der nunmehr Geschädigte seinen grauen Skoda auf dem Parkplatz. Mutmaßlich durch unachtsames Öffnen einer anderen Autotür entstand am besagten Skoda Lackschaden sowie eine Eindellung an der hinteren rechten Fahrzeugtür. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können ,wenden sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0132257 an die Polizei in Schleiz.

