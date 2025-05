Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall

Saalfeld (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 18.15 Uhr, befuhr der 18-jährige Fahrer eines PKW in Saalfeld die Garnsdorfer Straße/ B281 aus Richtung in Richtung Arnsgereuth. Kurz vor Ortsausgang Saalfeld kam nach rechts von der Fahrbahn und kollidiert mit einer Straßenlaterne. Diese kippte um fiel auf eine angrenzende Steinmauer und einen Zaun. Bei dem Unfall wurde der Fahrer, sowie sein 19-jähriger Beifahrer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

