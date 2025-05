Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Pößneck (ots)

Am Freitag, dem 23.05.2025, kam es gegen 12:30 Uhr in der Schuhgasse in Pößneck zu einer Verkehrsunfallflucht, sodass nun Zeugen gesucht werden. Eine junge Fahrerin hatte ihre grüne Simson vor dem Eckladen Schuhgasse/Johannisgasse abgestellt und mit einem Lenkerschloss gesichert. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer kam es zum Zusammenstoß mit dem Moped, sodass eine Beschädigung am Lenker sowie der linken Fußraste in Höhe von rund 100 Euro entstand. Ob ein Mann, der mit einem weißen PKW unterwegs war, und sich das Moped anschaute, im Zusammenhang mit der Unfallflucht steht, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, wenden sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0133125 an die Polizei in Schleiz.

