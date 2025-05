Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ermittlungen nach Verdacht eines Tötungsdeliktes

Sonneberg (ots)

Am Montagnachmittag wurde in der Coburger Allee in Sonneberg in einer Privatwohnung eine männliche Leiche aufgefunden. Es besteht der Verdacht eines Tötungsdeliktes. Die Mordkommission des Thüringer Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen. Angaben zu den Hintergründen bzw. weitere Einzelheiten zu der Tat können derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mitgeteilt werden. Die Staatsanwaltschaft Meiningen begleitet die weiterführenden Ermittlungen und wäre dahingehend Ansprechpartner bei Rückfragen.

