Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Unfälle mit Verletzten

Unterwellenborn/ Rudolstadt (ots)

Am Montagabend kam es im Bereich der Bundesstraße 281 zu einem Unfall mit einer verletzten Person. Eine 68-Jährige fuhr die Straße "Vogelschutz" mit ihrem PKW in Vogelschutz/ Unterwellenborn entlang und wollte nach links auf die B 281 in Richtung Saalfeld abbiegen. Dabei übersah sie eine 16-Jährige, welche mit ihrem Moped in Richtung Pößneck fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, die Mopedfahrerin wurde leichtverletzt und kam ins Krankenhaus.

Ebenfalls verletzt wurde eine 24-Jährige am Montagabend in Rudolstadt. Die junge Frau joggte kurz vor 18 Uhr entlang des Fuß- und Radweges "Am Saaldamm" in Rudolstadt. Auf Höhe des Parkplatzes am Bahnhof überquerte sie dann die zweispurige Fahrbahn der Bundesstraße 88 und übersah einen heranfahrenden PKW. In der Folge kam es zum Zusammenstoß und die Joggerin wurde mit Beckenverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der 76-jährige Fahrer blieb unverletzt, allerdings entstand Sachschaden an seinem PKW.

