Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Kradfahrerin

Rudolstadt (ots)

Am Dienstag, gegen 06.50 Uhr, befuhr die 37-jährige Fahrerin eines Kraftrades in Rudolstadt die Scheinpflugstraße vom Erich-Correns-Ring kommend in Richtung Platanenstraße. Hier wurde sie von dem 25-jährigen Fahrer eines PKW, welcher aus einer Parklücke ausfahren wollte, übersehen. Folglich kam es zur Kollision und die Frau kam zu Fall. Dabei zog sie sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

