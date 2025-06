POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Pfingstmontag, den 09.06.2025

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Pfingstmontag, den 09.06.2025

Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - E-Bike am ZOB entwendet

In der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagmittag wurde ein schwarz-blaues E-Bike der Marke KTM am ZOB entwendet. Das Fahrrad war an einem der dortigen Fahrradständer verschlossen abgestellt. Die Polizei erbittet Hinweise unter 04941-606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt

Am Samstagabend, gegen 20:30 Uhr, wurde ein im Reiherweg geparkter, brauner Hyundai durch einen anderen Pkw beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941-606215 zu melden.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

- keine presserelevanten Ereignisse -

Verkehrsgeschehen

Upgant-Schott - Unter Alkoholeinfluss am Steuer

Am Pfingstsonntag, gegen 11:15 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife im Mühlenloog in Upgant-Schott einen PKW. Bei der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der 21-jährige Fahrzeugführer aus der Gemeinde Brookmerland nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss stand. Gegen den jungen Mann wurde ein Verfahren wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit eingeleitet. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Wirdum - Unter Drogeneinfluss mit einem Transporter unterwegs

Am Sonntagmittag gegen 13:10 Uhr fiel einer Polizeistreife auf dem Stipendiumsweg in Wirdum ein Transporter auf. Bei der folgenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 37-jährige Fahrzeugführer aus Wirdum unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Entnahme einer Blutprobe wurde daraufhin angeordnet. Zudem wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt. Er wird sich nun in einem entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

Sonstiges

Upgant-Schott - Alter Wohnwagen unerlaubt entsorgt, Zeugen gesucht

Zwischen vergangenem Mittwoch und Pfingstsonntag wurde im Schiffsleidingsweg ein alter und stark beschädigter Wohnwagen am Fahrbahnrand abgestellt. Es ist zu vermuten, dass der Wohnwagen auf diese Weise unsachgemäß entsorgt werden soll. Die Polizei hat ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, welche Angaben zu dem Eigentümer des Wohnwagens machen können oder Beobachtungen gemacht haben, wann und durch wen der Wohnwagen abgestellt wurde. Etwaige Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Norden unter Tel. 04931-9210 zu melden.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

- keine presserelevanten Ereignisse -

Verkehrsunfallgeschehen

Abens - Auf nasser Fahrbahn mit Krad gestürzt

Am frühen Sonntagmorgen kam es in Abens zu einem Verkehrsunfall mit einem Kradfahrer. Der 31jährige Motorradfahrer aus der Samtgemeinde Holtriem verlor auf nasser Fahrbahn innerhalb einer Kurve die Gewalt über sein Fahrzeug und stürzte. Hierbei wurde der Fahrer leicht verletzt.

Wiesede - Fahrer kommt von der Fahrbahn ab und flüchtet

Am frühen Sonntagmorgen kam es in Wiesede zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr den Auricher Weg in Richtung Upschört und kam innerhalb einer Kurve von der Straße ab. Hier wurde Sachschaden verursacht. Anschließend entfernte sich der Verursacher von Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Wittmund, Tel. 04462-9110, in Verbindung zu setzen.

