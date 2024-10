LPI-EF: Der frühe Vogel fängt den Langfinger

Erfurt (ots) - Im Rahmen polizeilicher Kontrollen stellte Beamte des Inspektionsdienstes Erfurt Süd in den Morgenstunden des Sonntags, 06.10.2024 gleich zwei Fahrradfahrer fest, welche erheblich dem Alkohol zugesprochen hatten. Ein Radfahrer wurde gegen 02:21 Uhr in der Iderhoffstraße festgestellt. Dieser hatte bei dem ersten Test 1,71 Promille. Ein weiterer Radfahrer wurde in der Weimarischen Straße gegen 04:07 Uhr ...

mehr