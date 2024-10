LPI-EF: Tükischer Ast beendet Kanutour

Sömmerda (ots) - Am Freitagabend kontrollierten Beamte der Polizei Sömmerda einen 51 Jahre alten Mann, der mit seinem E-Scooter in Sömmerda die Kölledaer Straße befuhr. Dabei wurde in seiner Atemluft Alkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab 0,92 Promille. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 500,- EUR. Einen Tag später wurde fast an gleicher Stelle eine 60 Jahre alte Frau mit ihrem Fahrrad kontrolliert. Auch sie war alkoholisiert, wobei ...

