Kriminalitätsgeschehen

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Mittwoch in die Bockwindmühle in Dornum eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Café und einer Imbissküche in der Mühle an der Bahnhofstraße. Zum Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04933 992750 bei der Polizei zu melden.

Verkehrsgeschehen

In Aurich hat es am Mittwoch einen Unfall gegeben. Eine 56 Jahre alte Pedelec-Fahrerin wollte gegen 15 Uhr die Julianenburger Straße überqueren, während die Lichtzeichenanlage außer Betrieb war. Sie übersah einen stadtauswärts fahrenden 83-jährigen Ford-Fahrer. Trotz einer sofort eingeleiteten Bremsung seitens des Autofahrers konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. Die 56-Jährige wurde leicht verletzt.

Im Auricher Ortsteil Schirum ist am Mittwoch ein Kradfahrer verletzt worden. Ein 48-jähriger Peugeot-Fahrer fuhr gegen 18.25 Uhr von einem Grundstück auf die Timmeler Straße. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 21 Jahre alten Motorradfahrers. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, führte der 21-Jährige eine Gefahrenbremsung durch, verlor jedoch die Kontrolle über sein Krad. Er stürzte und verletzte sich leicht.

