POL-AUR: Südbrookmerland - Haftbefehl / Großefehn - Fast im Kanal gelandet / Aurich - Berauscht unterwegs

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Haftbefehl

Polizeibeamte sind am Donnerstag in den Dahlienweg in Südbrookmerland alarmiert worden. Vor Ort trafen die Polizisten auf den 30 Jahre alten Hausbewohner. Der Mann verhielt sich den eingesetzten Beamten gegenüber aggressiv, bedrohte, beleidigte und bespuckte sie. Er konnte schließlich überwältigt werden. Gegen den Mann lag zudem ein offener Haftbefehl vor. Er wurde unverzüglich in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Fast im Kanal gelandet

Ein Zusammenstoß in Großefehn endete am Donnerstag fast in einem Kanal. Ein 53 Jahre alter Lkw-Fahrer war gegen 14.10 Uhr auf der Kanalstraße unterwegs. Beim Abbiegen in die Schmiedestraße übersah der Fahrer des Lkw eine 74-jährige Hyundai-Fahrerin, die in Richtung Auricher Landstraße fuhr und stieß mit ihr zusammen. Durch die Kollision kam der Hyundai von der Straße ab und blieb unmittelbar vor dem dortigen Kanal stehen. Sowohl die Frau als auch der Lkw-Fahrer wurden leicht verletzt.

Aurich - Berauscht unterwegs

Am Donnerstag hielten Polizeibeamten in Aurich einen Autofahrer an und kontrollierten ihn. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 48 Jahre alte Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein entsprechender Test verlief positiv auf Kokain. Dem 48-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

