POL-HI: Einbruch in ein Gewächshaus

Hildesheim (ots) - BAD SALZDETFURTH / BODENBURG (lud) In dem Tatzeitraum vom 07.07.2025, 18:30 Uhr, bis zum 08.07.2025, 08:00 Uhr, drangen derzeit unbekannte Täter in die Räumlichkeiten des Vereinsheims des VFB Bodenburg in der Straße Am Borbach in 31162 Bad Salzdetfurth OT Bodenburg ein. Nach bisherigem Ermittlungsstand verschafften sich die unbekannten Täter ...

