Polizei Köln

POL-K: 241121-2-K Gestohlenes Smartphone durch Ortung sichergestellt - Tatverdächtiger trug es bei versuchtem Kellereinbruch bei sich

Köln (ots)

Polizisten haben am Mittwochnachmittag (20. November) im Stadtteil Ehrenfeld einen polizeibekannten Dieb (53) vorläufig festgenommen. Ein Hausmeister hatte den 53-Jährigen im Keller eines Mehrfamilienhauses auf der Körnerstraße ertappt und festgehalten. Als die Beamten dort eintrafen, stellte sich heraus, dass er außerdem ein Smartphone bei sich hatte, dass am Vormittag aus einem Handwerkerfahrzeug auf der Leyendeckerstraße gestohlen worden war. Der Eigentümer hatte es zufällig genau zum Zeitpunkt des Einsatzes in dem Mehrfamilienhaus geortet und konnte es so unmittelbar wieder entgegennehmen. Bei der anschließenden Durchsuchung der Schlafstätte des Obdachlosen, fanden die Polizisten weiteres Diebesgut. Die Ermittlungen zu den dazugehörigen Taten dauern an. (as/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell