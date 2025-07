Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schülerin versprüht Reizgas an Schule in Sternberg

Sternberg (ots)

Am Montagmittag soll eine Schülerin Reizgas an einer Verbundenen Regionalen Schule und Gymnasium in Sternberg versprüht haben. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll eine 14-jährige Schülerin in einer Schultoilette Reizgas freigesetzt haben. Daraufhin klagten sieben Schüler (im Alter zwischen 12 bis 13 Jahre; 6. Klasse) über Reizungen der Augen und der oberen Atemwege, die teils vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt wurden. Fünf der verletzten Schüler wurden zur weiteren Untersuchung und Behandlung durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die übrigen zwei Schüler konnten an ihre Eltern übergeben werden. Die Polizei konnte eine 14-jährige Schülerin als mutmaßliche Verursacherin ermitteln, die anschließend von ihren Eltern abgeholt werden musste. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Vor Ort wurde ein Tierabwehrspray sichergestellt, das mutmaßlich als Tatmittel in Frage kommt.

