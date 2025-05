Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Verkehrsunfallflucht in Herongen

Schwarzer Ford kollidiert mit geparktem Lkw-Auflieger und flüchtet

Straelen (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht in Straelen-Herongen am Dienstag (20. Mai 2025) gegen 19:00 Uhr sucht die Polizei nach einem schwarzen Pkw der Marke Ford. Dieser war einem an der Carl-Kühne-Straße abgestellten Lkw mit rotem Auflieger mit polnischem Kennzeichen gegen das Heck gefahren. Der Wagen, der von einem Zeugen als eine schwarze Fließheck-Limousine mit niederländischen Kennzeichen beschrieben wurde, setzte zurück und entfernte sich dann in Richtung der Straße Heronger Feld. Im Fahrzeug hätten sich zwei Personen befunden. Leider konnte der Zeugen sich das Kennzeichen nicht merken. Anhand von aufgefundenen Fahrzeugteilen des verursachenden Fahrzeuges muss es sich um einen Pkw der Marke Ford handeln. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern sucht jetzt nach Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verkehrsunfall, zum flüchtigen Pkw oder den Personen im Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell