Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - weiterer Kupfer-Diebstahl auf Friedhof

Grabkreuz entwendet

Kevelaer (ots)

Als am Montag (19. Mai 2025) gegen 15:00 Uhr eine 87-jährige Frau aus Kevelaer zum Grab ihres Mannes auf dem Friedhof an der Römerstraße in Kevelaer ging, musste sie feststellen, dass das Kreuz am Grabstein fehlte. Bislang unbekannte Täter hatten das kupferne Grabkreuz vom Grabstein gewaltsam entfernt und dabei auch den Grabstein beschädigt. Am Vortag (Sonntag, 18.Mai 2025) gegen 15:00 Uhr war der Stein noch unbeschädigt. Die Kriminalpolizei sucht jetzt nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem und den anderen, bereits gemeldeten Kupferdiebstählen auf dem Friedhof machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02823 1080. (sp)

