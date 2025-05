Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Zusammenstoß von Radfahrern

Polizei sucht sechs- bis zehnjährigen blonden Jungen

Geldern (ots)

Am Montag (19. Mai 2025) gegen 07:45 Uhr kam es in Geldern an der Liebfrauenschule zu einem Zusammenstoß zweier Radfahrer. Ein 23-jähriger Mann fuhr mit seinem roten Mountainbike einen schmalen Fuß- und Radweg von der Weseler Straße kommend neben der Liebfrauenschule in Richtung der Straße Am Liebfrauenpark. An der Einmündung dieses Fuß- und Radweges in die Straße Am Liebfrauenpark kam ihm ein ca. sechs- bis zehnjähriger Junge mit blonden Haaren ebenfalls auf einem Fahrrad entgegen. Beide kollidierten miteinander und stürzten auf den Boden. Der Mann habe den Jungen angesprochen, dieser habe jedoch nicht geantwortet. Beide seien dann weggefahren. Der Mann meldete sich später bei der Polizei und meldete den Unfall. Da er selbst leicht verletzt wurde und auch sein Mountainbike einen deutlichen Schaden am Vorderrad aufwies, ist davon auszugehen, dass auch der Junge möglicherweise verletzt sein bzw. sein Rad beschädigt sein könnte. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern sucht jetzt nach diesem Jungen, der etwa 120-130 cm groß sein soll und keinen Helm getragen habe. Da der Fuß- und Radweg zu dieser Uhrzeit insbesondere durch Schülerinnen und Schüler der umliegenden Schulen genutzt wird, geht die Polizei davon aus, dass der Unfall von Zeugen beobachtet worden sein könnte. Sachdienliche Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell