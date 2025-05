POL-KLE: Kevelaer - Kupferdach an Kapelle entwendet / Polizei sucht Zeugen

Geldern (ots) - Am vergangenen Wochenende brannten in Geldern gleich zwei Parkbänke. Am frühen Freitagmorgen gegen 06:00 Uhr bemerkte der Hausmeister des Berufskollegs eine noch glühende Bank an einem Weg zwischen zwei Gebäuden der Bildungseinrichtung. Er löschte den Brand vollständig mit einer Gießkanne. Am Sonntagmorgen (18. Mai 2025) gegen 07:00 Uhr bemerkte eine Zeugin eine brennende Bank in der Parkanlage ...

