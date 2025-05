Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Zwei Parkbänke in Brand gesetzt

Zeugen gesucht

Geldern (ots)

Am vergangenen Wochenende brannten in Geldern gleich zwei Parkbänke. Am frühen Freitagmorgen gegen 06:00 Uhr bemerkte der Hausmeister des Berufskollegs eine noch glühende Bank an einem Weg zwischen zwei Gebäuden der Bildungseinrichtung. Er löschte den Brand vollständig mit einer Gießkanne. Am Sonntagmorgen (18. Mai 2025) gegen 07:00 Uhr bemerkte eine Zeugin eine brennende Bank in der Parkanlage neben dem Friedhof. Auch eine Hecke hinter der Bank war in Brand geraten. Die Zeugin informierte die Feuerwehr, Einsatzkräfte löschten den Brand. Die Kripo Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die im Zusammenhang mit den beiden Sachverhalten verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden unter 02831 1250 entgegengenommen. (cs)

