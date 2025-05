Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Alkolisierter Mann schlägt Hilfe aus und fährt mit seinem Auto weg

Verkehrsunfall, Führerschein sichergestellt

Kleve (ots)

Am Sonntag (18. Mai 2025) bemerkten Zeugen einen Mann, welcher augenscheinlich alkoholisiert in seinem Audi A 6 auf einem Parkplatz an der Wiesenstraße in Kleve stand. Als sie ihn ansprachen und ihm anboten, ihn und sein Fahrzeug nach Hause zu fahren, sei er aggressiv geworden, habe gegen ihr Auto geschlagen und sei dann mit seinem Pkw weggefahren. Die Zeugen informierten die Polizei, die den Pkw samt Fahrer dann wenige Minuten später verunfallt in Kleve-Donsbrüggen an der Kranenburger Straße antreffen konnten. Der Mann, ein 33-Jähriger aus Kleve, hatte offensichtlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, einen Leitpfosten und eine Laterne touchiert und war dann nach einigen Metern auf einer Grünfläche zu stehen gekommen. Er blieb unverletzt. Neben dem Verdacht auf eine deutliche Alkoholisierung wurde bei ihm auch noch eine kleinere Menge Betäubungsmittel aufgefunden. Ihm wurden daher entsprechende Blutproben entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt, das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (sp)

