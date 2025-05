POL-KLE: Issum - Zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen und Straßenlaternen beschädigt

Goch (ots) - Am Samstag (17. Mai 2025) zwischen 02:00 und 08:00 Uhr sind unbekannte Täter durch eine aufgehebelte Kellertür in ein Wohnhaus an der Feldstraße eingedrungen. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten nach Diebesgut, Angaben zur Beute konnten bislang noch nicht gemacht werden. Die Kripo Goch bittet Zeugen, die in dem Zusammenhang etwas Verdächtiges gesehen haben, sich unter 02823 1080 zu melden. (cs) ...

