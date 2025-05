Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Zeugen gesucht

Kleve-Rindern (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (17. Mai 2025) haben unbekannte Täter ein Loch in das Glas der Eingangstür eines Wohnhauses an der Spyckstraße geschlagen. Betreten haben sie das Haus aber nach ersten Erkenntnissen nicht und daher auch keine Beute gemacht. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

