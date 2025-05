Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Diebstahl eines Pkw

Straelen (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch 14.05.2025, 22:00 Uhr bis Freitag 16.05.2025, 16:00 Uhr wurde in Straelen ein weißer PKW der Marke Subaru Impreza entwendet. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen SG-FU 8 stand verschlossen auf einem Parkplatz an der Straße Herscheler Weg. Bei dem entwendeten Pkw handelt es sich um ein Fahrzeug mit Rechtslenkung, auf der Frontscheibe war ein Scheibenkeil mit der Aufschrift "TJ IMPORT" angebracht. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder dem Verbleib des Fahrzeugs bitte an die Polizei in Geldern unter Telefon 02831-1250.(Lst)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell