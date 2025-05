POL-KLE: Rees - Pkw entwendet: Ermittlungen aufgenommen und Zeugen gesucht

Kevelaer (ots) - Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstag (13. Mai 2025) in der Zeit zwischen 13:30 und 14:00 Uhr einen schwarzen Audi A3 beschädigt, der auf dem Parkplatz eines Discounters an der Straße Am Schleußgraben abgestellt war. An dem Audi entstand ein Schaden am Heckstoßfänger sowie am hinteren linken Kotflügel. An der Anstoßstelle ist roter Lack des ...

