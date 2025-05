Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Verkehrsunfall

PKW landet in Böschung, Seniorin schwer verletzt

Kevelaer-Wetten (ots)

Am Mittwochnachmittag (14. Mai 2025) gegen 17:00 Uhr ereignete sich an der Kreuzung B9 und Gelderner Straße ein Verkehrsunfall, bei dem sich eine 84-jährige Autofahrerin aus Kevelaer schwer verletzte. Die Seniorin war in einem Mitsubishi Space Star auf der Gelderner Straße unterwegs und wollte nach links in die Kölner Straße (B9) in Richtung Kevelaer abbiegen. Dabei nahm sie nach ersten Erkenntnissen vermutlich den von rechts kommenden Renault Megane eines 36-Jährigen aus Kleve nicht wahr, der vorfahrtsberechtigt auf dem Gelder Dyck unterwegs war und weiter auf der Kölner Straße fahren wollte. Der 36-Jährige bremste und hupte, zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Dennoch kam die 84-Jährige im Abbiegevorgang von der Kölner Straße ab und überfuhr eine Leitplanke. Der Mitsubishi stürzte in eine dahinterliegende Böschung und überschlug sich. Tatkräftige Ersthelfer befestigten gemeinsam mit den eingesetzten Polizeibeamtinnen Spanngurte an dem Wagen, um ein weiteres Abrutschen des PKW zu verhindern. Die 84-Jährige musste von Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. Ein hinzugerufener Rettungshubschrauber wurde nicht benötigt. Für die Maßnahmen vor Ort war die B9 zwischenzeitig gesperrt. (cs)

