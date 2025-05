Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Androhung einer Straftat an einer Schule in Goch

Polizei ermittelt

Goch (ots)

Am Montag (12.Mai 2025) wurde die Polizei Kleve über eine Schmiererei an der Schultoilette an der Gustav-Adolf-Schule in Goch informiert. Dort war eine Straftat für den heutigen Mittwoch (14. Mai 2025) angekündigt worden. Die sofort eingeleiteten Ermittlungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit der betroffenen Schulleitung ergaben keine Hinweise auf die Ernsthaftigkeit der Androhung. Die Polizei hat die Ermittlungen nach dem Urheber der Schmierereien aufgenommen, es wurde ein Verfahren wegen der Androhung von Straftaten eingeleitet. Trotz der Lageeinschätzung, dass es sich eher um einen "mehr als dummen Scherz" gehandelt haben dürfte, hat die Polizei am Dienstag (13. Mail 2025) und am heutigen Mittwoch in enger Abstimmung mit der Schulleitung eine erhöhte Präsenz am Schulgelände gezeigt, um als Ansprechpartner für Nachfragen der Schüler, Eltern und Lehrer zur Verfügung zu stehen. Es kam zu keinen besonderen Vorkommnissen, der Schulbetrieb verlief ohne Störungen. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell