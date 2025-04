POL-UN: Fröndenberg - Brand eines Doppelhauses

Kamen / Unna (ots) - Am Donnerstagabend (24.04.2025) kam es gegen 20:30 Uhr zu einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt an der Bertholt-Brecht-Straße in Kamen. Drei junge Frauen wurden durch Zeugen dabei beobachtet, wie sie Waren in mitgeführte Einkaufstrolleys und einen Kinderwagen einluden. Sie verließen dann ...

