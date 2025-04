Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen

Unna - Festnahme von Ladendieb Trio - Haftrichter ordnet Untersuchungshaft an Gemeinschaftliche Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Kreispolizeibehörde Unna

Kamen / Unna (ots)

Am Donnerstagabend (24.04.2025) kam es gegen 20:30 Uhr zu einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt an der Bertholt-Brecht-Straße in Kamen.

Drei junge Frauen wurden durch Zeugen dabei beobachtet, wie sie Waren in mitgeführte Einkaufstrolleys und einen Kinderwagen einluden. Sie verließen dann das Lebensmittelgeschäft ohne die Waren zu bezahlen.

Durch die Zeugen wurde die Verfolgung der drei Frauen aufgenommen, die Täterinnen wurden angesprochen und die Polizei wurde verständigt. Bei den Frauen handelte es sich um eine 17-jährige, eine 18-jährige und eine 22-jährige rumänische Staatsbürgerin aus Dortmund.

In ihren Trolleys konnten bei einer Durchsuchung Süßigkeiten und Waschmittel in einem mittleren dreistelligen Wert aufgefunden werden.

Die Täterinnen wurden daraufhin festgenommen und zu den Polizeiwachen in Kamen und Unna gebracht. Im Rahmen von weiteren Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass die drei Täterinnen bereits am gleichen Tag bei einem Ladendiebstahl in einem Lebensmittelgeschäft an der Kamener Straße in Unna auffällig geworden waren.

Die 22-Jährige wurde am Freitag (25.04.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft wegen Ladendiebstahl an. Bei den 17- und 18-jährigen Tatverdächtigen lagen die Gründe für eine Untersuchungshaft nicht vor. Sie wurden im Anschluss der Maßnahmen entlassen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell