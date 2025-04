Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Verkehrsunfall mit Flucht, Radfahrerin verletzt

Selm (ots)

Am Freitagabend (25.04.2025) kam es gegen 20:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Waltroper Straße in Selm-Bork, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Eine 38-jährige Selmerin befuhr die Waltroper Straße mit ihrem Pedelec in Fahrtrichtung Waltrop. Ca. 300m vor der Einmündung zur Lippestraße kam der Selmerin ortseinwärts in Richtung Bork ein Radfahrer auf dem Gehweg entgegen. Trotz Warnrufen konnte eine Kollision mit dem Radfahrer nicht verhindert werden, woraufhin die 38-Jährige stürzte. Der unbekannte Radfahrer soll kurz angehalten haben und zunächst mit einem Personalienaustausch einverstanden gewesen sein. Noch bevor die Personalien ausgetauscht werden konnten, entfernte sich der Radfahrer von der Unfallörtlichkeit in Richtung Bork. Die Selmerin war zur Unfallzeit in Begleitung ihrer Tochter unterwegs, welche mit ihrem Rad neben der 38-jährigen fuhr. Die Tochter wurde im Rahmen des Verkehrsunfalls nicht verletzt.

Es können folgende Angaben zu dem flüchtigen Unfallbeteiligten gemacht werden:

- männlich - afrikanischer Phänotypus - 15-17 Jahre alt - ca. 170-175cm groß - schlanke Figur - schwarze dünne Mütze - dunkler Jogginganzug - graues Fahrrad mit kleinem Rahmen, älteres Modell - Akku auf dem Gepäckträger

Zeugen, welche Hinweise zum Unfall geben können, melden sich bitte auf der Polizeiwache Werne unter der Telefonnummer 02303/921-3420, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell