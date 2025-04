POL-UN: Kamen - Bürgersprechstunde des Bezirksdienstes mit Polizeihauptkommissar Marc Westerhoff und Polizeihauptkommissar Helmut Fietz

Kamen (ots) - Im Zeitraum von Dienstag (22.04.2025) um 15:30 Uhr bis Mittwoch (23.04.2025) um 07:30 Uhr drangen unbekannte Täter durch ein Fenster in das leerstehende Büro einer Firma in der Straße Hemsack ein. Im ähnlichen Zeitraum schlugen die bislang unbekannten Täter ein Fenster im gleichen Gebäude ein und verschafften sich Zutritt in einen anderen ...

