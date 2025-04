POL-UN: Bergkamen - Einbruch in Apotheke

Kamen (ots) - In dem Zeitraum von Samstag (19.04.2025) um 10:00 Uhr bis Mittwoch (23.04.2025) um 07:30 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Mersch. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt in die Wohnung, indem sie die Wohnungseingangstür aufhebelten. Es wurde Bargeld und Schmuck entwendet. Zeugen, die ...

