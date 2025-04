Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - zwei Einbrüche in Firmengebäude und ein Wohnungseinbruch

Kamen (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (22.04.2025) um 15:30 Uhr bis Mittwoch (23.04.2025) um 07:30 Uhr drangen unbekannte Täter durch ein Fenster in das leerstehende Büro einer Firma in der Straße Hemsack ein. Im ähnlichen Zeitraum schlugen die bislang unbekannten Täter ein Fenster im gleichen Gebäude ein und verschafften sich Zutritt in einen anderen Bürotrakt. Die Täter entfernten sich vermutlich anschließend ohne Beute.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich in Kamen in einem Tatzeitraum von Montag (21.04.2025) um 19:00 Uhr bis Donnerstag (24.04.2025) um 11:00 Uhr. Unbekannte Täter drangen hierbei in ein Reihenhaus in der Wasserstraße ein, indem sie erst das Garagentor aufhebelten um an die rückwärtige Gebäudeseite zu gelagen. Von hier aus wurden zwei weitere Türen am Wohnhaus aufgehebelt. Bislang ist unklar ob etwas entwendet wurde.

In beiden Fällen werden mögliche Zeugen gebeten, sich bei der Polizei Kamen unter 02307 921 3220 oder unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell