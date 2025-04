POL-UN: Selm - Wohnungsbrand

Bergkamen (ots) - In dem Zeitraum von Donnerstag (17.04.2025) um 08:30 Uhr bis Dienstag (22.04.2025) um 22:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Drei Finken. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt in das Haus, indem sie eine Fensterscheibe einschlugen. Es wurden Accessoires entwendet. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben ...

